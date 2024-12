Nach Haftentlassung: Reality-Star Mike Cees kommt doch bei Ex unter!

Köln/Augsburg - Vor zwei Tagen kam der Ex- Teilnehmer von " Prominent Getrennt ", Mike Cees (37), dank einer Weihnachtsamnestie frühzeitig aus dem Gefängnis Gablingen bei Augsburg. Nun teilt der 37-Jährige gegen Kritiker auf Instagram aus und darf am Ende sogar noch auf Unterstützung von seiner Noch-Ehefrau Michelle Monballijn (45) hoffen.

Hat nach seiner Haftentlassung mit seinen Kritikern abgerechnet: Reality-Star Mike Cees (37) ist nach seinem Gefängnis-Aufenthalt wieder auf freiem Fuß. (Archivbild) © RTL

Eingesessen hatte der DJ und Reality-Star wegen Betrugsvorwürfen und weil er eine Geldstrafe aus einem Gerichtsprozess nicht gezahlt hatte. Die Polizei hatte ihn am 20. Oktober in München festgenommen.

Freigekommen war er laut Informationen der BILD-Zeitung dadurch, dass eine anonyme Spenderin die 150 Euro Gebühr bezahlt hatte. Dadurch konnte er durch eine sogenannte Weihnachtsamnestie, bei der sich Straftäter bei geringen Vergehen rechtzeitig vor Heiligabend aus der Haft freikaufen können, vorzeitig entlassen werden.

Normalerweise hätte er sonst noch bis zum 8. Januar in Haft bleiben müssen. Seine wiedergewonnene Freiheit nutzte der ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer gleich mal für eine Schimpftirade auf Instagram.

Dort rechnete der TV-Macho mit seinen Kritikern ab: "Da ja meine Privatsphäre so heftig verletzt wurde und noch wird, ist es an der Zeit, das Ganze an die Behörden zu geben", so Cees in einem Statement an seine Follower.

Seine Noch-Ehefrau, die Schauspielerin und Moderatorin Michelle Monballijn (45), soll ihn trotz gegenteiliger Äußerungen in der Vergangenheit nun offenbar doch vorerst wieder zu sich nach Hause geholt haben.