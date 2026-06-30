Nach heftigem Rechtsstreit: Blake Lively fordert Mega-Summe an Anwaltskosten

USA - Nach dem Erfolg vor Gericht im Streit mit Justin Baldoni (42) fordert US-Schauspielerin Blake Lively (38) nun die volle Erstattung ihrer Anwalts- und Prozesskosten - eine ziemlich stolze Summe.

Nach ihrem Rechtsstreit besteht Blake Lively (38) nun auf die Zahlung einer horrenden Summe. © Seth Wenig/AP/dpa

In einem am Montag eingereichten Antrag verlangt die 38-Jährige insgesamt 8.035.040,88 US-Dollar, wie People berichtet.

Davon entfallen 7,5 Millionen auf Anwaltskosten und rund 539.500 US-Dollar auf Gerichts- und Verfahrenskosten. Nach Angaben ihrer Anwälte seien diese Ausgaben notwendig gewesen, um die Verleumdungsklage von Baldoni erfolgreich abzuwehren.

Als Begründung für die außergewöhnlich hohe Summe verwiesen Livelys Anwälte auf den enormen Umfang des Verfahrens. Neben der intensiven medialen Berichterstattung habe das Beweisverfahren etwa Tausende Dokumente von Lively umfasst.

Grundlage des Antrags ist eine Entscheidung von Bundesrichter Lewis J. Liman vom 12. Juni. Darin stellte das Gericht fest, dass Lively nach dem kalifornischen Zivilgesetzbuch Anspruch auf die Erstattung ihrer Anwalts- und Prozesskosten hat, da sie als obsiegende Beklagte gilt.

Die US-Gesetzgebung schützt zudem Personen, die nach der Meldung sexueller Belästigung mit Verleumdungsklagen konfrontiert werden. Livelys Forderungen nach dreifachem Schadensersatz und Strafschadensersatz wies das Gericht jedoch zurück.