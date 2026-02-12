Keine Einigung im explosiven Rechtsstreit: Lively und Baldoni ziehen vor Gericht

New York - Showdown ohne Einigung: Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) sind am Donnerstag zu einer Vergleichsverhandlung vor einem New Yorker Gericht erschienen, doch ein Deal kam nicht zustande. Stattdessen steuern die Hollywood-Stars nun offenbar auf einen Prozess zu.

Blake Lively (38) verklagt ihren Co-Star Justin Baldoni (42). © IMAGO/Cover-Images

Vor Gericht sorgte nicht nur der Streit, sondern auch ihr Auftritt für Gesprächsstoff: Beide erschienen in einem dunkelgrünen Blazer mit rosa Bluse beziehungsweise einem rosa Schal, fast wie im Partnerlook.

Während Lively nur mit ihren Anwälten erschien, wurde Justin Baldoni lächelnd von seiner Ehefrau Emily Baldoni (41) unterstützt.



Hintergrund sind gegenseitige Vorwürfe im Zusammenhang mit ihrem Film "It Ends with us - Nur noch ein einziges Mal".