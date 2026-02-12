Keine Einigung im explosiven Rechtsstreit: Lively und Baldoni ziehen vor Gericht
New York - Showdown ohne Einigung: Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) sind am Donnerstag zu einer Vergleichsverhandlung vor einem New Yorker Gericht erschienen, doch ein Deal kam nicht zustande. Stattdessen steuern die Hollywood-Stars nun offenbar auf einen Prozess zu.
Vor Gericht sorgte nicht nur der Streit, sondern auch ihr Auftritt für Gesprächsstoff: Beide erschienen in einem dunkelgrünen Blazer mit rosa Bluse beziehungsweise einem rosa Schal, fast wie im Partnerlook.
Während Lively nur mit ihren Anwälten erschien, wurde Justin Baldoni lächelnd von seiner Ehefrau Emily Baldoni (41) unterstützt.
Hintergrund sind gegenseitige Vorwürfe im Zusammenhang mit ihrem Film "It Ends with us - Nur noch ein einziges Mal".
Baldoni soll Lively sexuell belästigt haben
Lively hatte Baldoni im Dezember 2024 sexuelle Belästigung und Einschüchterung am Filmset vorgeworfen, unter anderem, dass er unerwünschte körperliche Annäherungen uns anzügliche Gespräche initiiert habe und ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen habe.
Baldoni weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer verleumderischen Kampagne gegen ihn. Eine außergerichtliche Einigung konnte bei dem Termin nicht erzielt werden.
Damit dürfte der Fall vor Gericht weitergehen und aus Co-Stars werden nun endgültig Kontrahenten.
