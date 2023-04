Nach Horror-Unfall: Jeremy Renner wieder zurück auf Rotem Teppich

Los Angeles - Nachdem er an Neujahr von einem tonnenschweren Kettenfahrzeug überrollt wurde, macht Schauspieler Jeremy Renner (52) nun wieder den Roten Teppich in L.A. unsicher!

"Avengers"-Star Jeremy Renner (52) lässt sich nach seinem Unfall wieder in der Öffentlichkeit blicken. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Der 52-Jährige "Avengers"-Star erschien am Montag bei der Premiere der Serie "Rennervations" in Los Angeles.

Vollständig gesund ist der Schauspieler aber noch nicht. Bei seinem Auftritt musste er sich mit der rechten Hand an einer Krücke festhalten.

In der linken Hand hielt er die Hand seiner zehnjährigen Tochter Ava Berlin Renner. Die beiden hatten den ganzen Abend über sichtlich Spaß, berichtet das US-Magazin People.

Für den Hollywood-Star, der auch aus "American Hustle" und "Mission Impossible" bekannt ist, keine Selbstverständlichkeit.

Rückblick: Am Neujahrsmorgen 2023 wollte Renner mit einem Pistenfahrzeug das Auto eines Verwandten aus dem Schnee befreien. Dabei wurde er auf seinem eigenen Grundstück vom dem sechseinhalb Tonnen schweren Kettenfahrzeug überrollt und schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber flog Renner in ein Krankenhaus in Reno (Nevada). Am Tag darauf musste der Schauspieler am Brustkorb operiert und mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden.

Laut Angaben auf seinem Instagram-Account brach sich Renner bei dem Unglück mehr als 30 Knochen.