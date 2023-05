Nach Krach um denselben Mann: Sängerin Michelle gibt Einblicke in das Verhältnis zu Tochter Marie!

Das Verhältnis zwischen Schlagerstar Michelle (51) und ihrer Tochter Marie (23) galt lange Zeit als zerrüttet. © Bildmonatge: Instagram/michelle_aktuell (Screenshot), Henning Kaiser/dpa

Der Zoff zwischen der Ex-Frau von Matthias Reim (65) und ihrem 23-jährigen Nachwuchs beherrschte für lange Zeit die Schlagerwelt. Hatte Michelle ihrer Tochter etwa den Freund ausgespannt? Die erfolgreiche und beliebte Schlager-Queen bestreitet das. Doch die Fronten blieben lange Zeit verhärtet.

Erst bei einem Charity-Konzert für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 näherten sich Mutter und Tochter wieder an. Zu einer endgültigen Versöhnung soll es wenig später hinter den Kulissen der in München aufgezeichneten "Giovanni-Zarrella-Show" gekommen sein.

Im Interview mit RTL sprach Marie nun Klartext darüber, wie es aktuell wirklich um das Verhältnis zu ihrer berühmten Mutter steht. "Ein Streit in der Art wird nicht mehr passieren. Ich glaube, man lernt ja auch aus Fehlern. Wir haben daraus gelernt, wir haben uns lieb", betonte Marie.

Dennoch muss die 23-Jährige zugeben, dass sie die negativen Schlagzeilen über das vermeintliche Männer-Drama damals schwer belastet haben.