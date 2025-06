Nach Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof: Steven Gaetjen kritisiert Deutsche Bahn

Hamburg - Am 30. Juni beendet die Deutsche Bahn das Pilotprojekt zu einer Hilferuf-App am Hamburger Hauptbahnhof. Moderator Steven Gaetjen (52) ist davon entsetzt - gerade nach der Messerattacke mit 18 Verletzten.

Steven Gatejen (52) stellt die Entscheidung der Deutschen Bahn infrage, die Hilferuf-App abzuschalten. © Screenshot/Instagram/stevengaetjen

"Was soll noch am Hamburger Hauptbahnhof passieren?", fragt Steven Gaetjen in einem Instagram-Post. Mit dieser Frage spielt der Hamburger wohl auf die Messerattacke am 23. Mai an, bei der 18 Menschen verletzt wurden.

Die Frage ist an die Follower gerichtet, vor allem aber an die Deutsche Bahn. Denn die hat angekündigt, das Pilotprojekt zur Hilferuf-App "SafeNow" wie geplant zum 30. Juni auslaufen zu lassen.

Mit der App konnte seit Oktober 2023 per Knopfdruck Hilfe gerufen werden. Laut "SafeNow" wurde die App in dieser Zeit am Hauptbahnhof 58.000 Mal geöffnet. Das sei im Schnitt alle 15 Minuten, rund um die Uhr.

"Über 600 Alarme wurden in diesem Zeitraum ausgelöst. Wegen Messerangriffen, Belästigungen, medizinischen Notfällen, Suizidversuchen, Drogenüberdosis und vielen weiteren Fällen", heißt es in einem auf Instagram veröffentlichten Video des Unternehmens.