Nach "schmerzhaften" Kinderwunsch-Erfahrungen: Anne Hathaway freut sich auf ihr drittes Baby

USA - Am Freitag teilte Schauspielerin Anne Hathaway (43) niedliche Babynews: Sie wird zum dritten Mal Mutter! Doch bevor sie erneut schwanger wurde, sprach sie offen über ihre "schmerzhaften Fruchtbarkeitsprobleme".

Anne Hathaway (43) teilte die freudigen Babynews auf Instagram. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Mit einem süßen Instagram-Video machte der "Der Teufel trägt Prada"-Star ihr Glück öffentlich. Darin zeigte sie stolz ihren Babybauch und schrieb dazu: "x Baby, I’m yours x" (zu Deutsch: Baby, ich gehöre dir).

Auch wenn sich die 43-Jährige nun sehr auf ihr drittes Kind freut, sei der Weg dorthin alles andere als einfach gewesen.

Schon nach der Geburt ihres zweiten Kindes hatte Hathaway in einem Interview über ihre Schwierigkeiten gesprochen, schwanger zu werden, so Page Six.

"Man wird schwanger und in den meisten Fällen ist das eine sehr glückliche Zeit. Aber für viele Menschen, die versuchen, schwanger zu werden, ist das nicht die ganze Geschichte - oder nur ein kleiner Teil der Geschichte. Die Schritte davor sind wirklich schmerzhaft, sehr isolierend und voller Selbstzweifel, und ich habe das selbst durchgemacht", so die Schauspielerin.

Ihr sei damals bewusst gewesen, dass sich bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft manche Menschen dadurch noch isolierter fühlen könnten, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hätten.