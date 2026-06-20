Nach "schmerzhaften" Kinderwunsch-Erfahrungen: Anne Hathaway freut sich auf ihr drittes Baby
USA - Am Freitag teilte Schauspielerin Anne Hathaway (43) niedliche Babynews: Sie wird zum dritten Mal Mutter! Doch bevor sie erneut schwanger wurde, sprach sie offen über ihre "schmerzhaften Fruchtbarkeitsprobleme".
Mit einem süßen Instagram-Video machte der "Der Teufel trägt Prada"-Star ihr Glück öffentlich. Darin zeigte sie stolz ihren Babybauch und schrieb dazu: "x Baby, I’m yours x" (zu Deutsch: Baby, ich gehöre dir).
Auch wenn sich die 43-Jährige nun sehr auf ihr drittes Kind freut, sei der Weg dorthin alles andere als einfach gewesen.
Schon nach der Geburt ihres zweiten Kindes hatte Hathaway in einem Interview über ihre Schwierigkeiten gesprochen, schwanger zu werden, so Page Six.
"Man wird schwanger und in den meisten Fällen ist das eine sehr glückliche Zeit. Aber für viele Menschen, die versuchen, schwanger zu werden, ist das nicht die ganze Geschichte - oder nur ein kleiner Teil der Geschichte. Die Schritte davor sind wirklich schmerzhaft, sehr isolierend und voller Selbstzweifel, und ich habe das selbst durchgemacht", so die Schauspielerin.
Ihr sei damals bewusst gewesen, dass sich bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft manche Menschen dadurch noch isolierter fühlen könnten, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hätten.
Anne Hathaway erlitt eine Fehlgeburt
Zudem offenbarte Hathaway, dass sie bereits nach der Geburt ihres ersten Sohnes Jonathan (10) eine Fehlgeburt erlitten habe.
Sie wünschte allen Menschen viel Kraft, die sich in einer ähnlichen Situation wie sie befänden.
Es ist das dritte Kind für die Schauspielerin, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) erwartet.
Noch vor wenigen Wochen war sie auf Pressetour für ihren neuen Film "Der Teufel trägt Prada 2" unterwegs - und kaschierte ihren Babybauch gekonnt.
Dabei setzte sie bewusst auf weit geschnittene, fließende Outfits. So gelang es ihr, die Schwangerschaft lange geheim zu halten.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/dpa