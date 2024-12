Nach Trennung von Money Boy: Melody Haase hat ein Auge auf diesen Realitystar geworfen

Diogo Sangre (30) und Melody Haase (30) kennen sich aus dem TV-Format "Ex on the Beach". © Screenshot Instagram: diossangretattoo / melodyraabbit

Nur rund drei Monate hat die Beziehung mit dem österreichischen Rapper gehalten. Grund für die Trennung sei sein Verhalten gewesen. Der 43-Jährige habe sie schlecht behandelt. "Hätte ich mir klemmen können, das ganze Thema", so die Blondine im Gespräch mit Promiflash.

Seitdem sei ihr Liebesleben ein wenig "eingeschlafen". Doch das sei "auch nicht die Hauptsache im Leben". Zum Flirten wäre die ehemalige "DSDS"-Kandidatin dennoch bereit.

Bei den Reality Awards in Köln traf sie auf ihre Ex-Romanze Diogo Sangre (30). Kurz vor dem Treffen sagte sie: "Diogo ist heute hier, da denke ich dann vielleicht wieder anders drüber."

Die TV-Bekanntheiten kennen sich schon länger. 2021 kamen sich die beiden erstmals bei dem Format "Ex on the Beach" näher. Auch nach der Datingshow hätten sie einige Zeit ein Verhältnis gehabt.