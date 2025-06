Nach Trennung von Umut Tekin: Emma Fernlund "so glücklich wie noch nie"

Emma Fernlund (24) fühlt sich so gut wie nie zuvor in ihrem Leben. © Screenshot/Instagram/emmashealth

War es wieder ein Giftpfeil, der da in Richtung von Tekin flog? "Ich bin tatsächlich unfassbar glücklich, Leute, ich kann das gar nicht beschreiben, was mit mir los ist", schwärmte Emma in ihrer Instagram-Story. So weit, so gut, es sei ihr gegönnt.

Aber dann kommen noch Sätze, die durchaus als fiese Spitzen gegen den Ex verstanden werden können. "Scheinbar mache ich irgendwas richtig oder ich umgebe mich einfach mit den richtigen Menschen. Ich weiß auch nicht, was energetisch nach dieser Trennung mit mir passiert ist, aber ich bin ein neuer Mensch", so das Reality-TV-Sternchen.

Und bei ihren weiteren Ausführungen möchte man glatt in die Haut der Influencerin schlüpfen. "Ich fühle mich sexy, ich fühle mich wohl, ich bin locker, ich bin lebensfreudig. Es klingt so dumm, Leute, es klingt so dumm, aber ich fühle mich gerade, als ob ich wirklich in der Prime meines Lebens wäre."

Sie wünschte, es genau so halten zu können, weil sie es liebe.

Und mit dem Stichwort Liebe geht es gleich zum nächsten Punkt. Denn da scheint etwas bei der Hamburgerin zu laufen, auch wenn noch nichts Offizielles verkündet wird.