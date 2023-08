Nach zwei Tagen im Koma: So steht es um krebskranken Christoph Daum

Christoph Daum (69) erhielt im Oktober 2022 die erschütternde Diagnose Lungenkrebs. © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Instagram/christoph_daum_official (Screenshot)

Mit größter Entschlossenheit kämpft der gebürtige Zwickauer und ehemalige Meistermacher des VfB Stuttgarts (1992) gegen seinen bisher stärksten Gegner. Inzwischen hat er seine zweite Chemotherapie hinter sich gebracht. Mit Erfolg?

"Im Augenblick sieht die Entwicklung ganz gut aus. Ich kann von Lebensqualität berichten", erklärte Daum jetzt in einem Interview mit RTL. Der Krebs habe sich durch die Therapie und die Medikamente sogar ein bisschen zurückgebildet.

An eine Heilung will der langjährige Bundesliga-Coach, der auch bei Bayer 04 Leverkusen, dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie stand, noch nicht so recht glauben: "Dass er völlig weggeht, wäre ein Wunschtraum."

Trotz der erschütternden Diagnose hat Daum seine positive Art nie verloren. Daran konnte auch seine kritische Zeit auf der Intensivstation in einem New Yorker Krankenhaus im Mai dieses Jahres nichts ändern. Eine Lungenentzündung hatte den 69-Jährigen fest im Griff.

"Ich lag zwei Tage im Koma, hatte einen Filmriss. Das war wirklich riskant, ich hätte diese Reise nicht machen dürfen", gibt der Familienvater einsichtig zu. Daum war ursprünglich in die USA gereist, um dort den Studienabschluss seines Sohnes zu feiern.