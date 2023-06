Nadine Klein: Ex-Bachelorette wird zur Wassernixe und lässt Fans schmachten!

Berlin - Mit einem Badevideo hat Ex-Bachelorette Nadine Klein (37) einen kleinen Urlaubsgruß an ihre Fans gerichtet - und bei einigen Anhängern für offene Münder gesorgt!

Nadine Klein (37) wurde 2018 durch die TV-Show "Die Bachelorette" berühmt. © Screenshot/Instagram/nadine.kln (Bildmontage)

Das sind ja mal tolle Aussichten! In ihrem neuesten Clip auf Instagram zeigt sich die 37-Jährige im Meer planschend vor einer absoluten Traumkulisse: Türkisfarbenes Wasser, strahlender Sonnenschein und ein klarer blauer Himmel lassen Urlaubsstimmung aufkommen.

Das eigentliche Highlight des Videos dürfte für die rund 401.000 Follower der Beauty aber Nadine Klein selbst sein!

In Slow Motion gleitet das Reality-Sternchen aus dem Wasser, streicht sich die nassen Haare zurück und zeigt in ihrem knappen Bikini natürlich auch ganz schön viel Haut.

An welchem Badeort sie sich genau aufhält, verrät die frühere Bachelorette in dem Video nicht, sondern schreibt lediglich "Vitamin Sea" dazu.

Vor wenigen Tagen erzählte Klein allerdings ebenfalls auf Instagram, dass ein Urlaub auf Kreta in Griechenland anstehe. Auch wenn die Wahlberlinerin eine Beauty-Kur eigentlich nicht nötig hätte, ist so ein Aufenthalt am Meer nicht nur gut für die Haut, sondern auch für die Seele.

Und ein bisschen Zeit für Entspannung und Selfcare kann Nadine Klein nach den schwierigen vergangenen Monate sicher gut gebrauchen.