Angst-Attacken vor Mallorca-Reise: Nadja Abd el Farrag tritt doch nicht auf

Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann (beide 58) singen gemeinsam Schlager-Songs. © Screenshot/Instagram/nadjaabdelfarrag_official

Die Bohlen-Ex soll vor der geplanten Reise Angst-Attacken gehabt haben, berichtete jetzt die "Bild".

Demnach wurde sie wohl von einem Weinkrampf geschüttelt. Ellermann habe ihr Mut zugesprochen.

Nadja hat offensichtlich nicht nur gute Erinnerungen an die spanische Urlaubsinsel. Mehrere Jahre sei sie für die deutsche Kult-Wirtin Krümel aufgetreten und habe gesungen. Dann gab es Streit.

"Ich habe das ja fast vier Jahre auf Mallorca mitgemacht", so Naddel gegenüber "Bild". "Ich war von Anfang an nicht so begeistert von der Idee, da wieder aufzutreten."

Warum sie trotzdem zusagte? Da hatte vermutlich Ellermann seine Finger im Spiel, der sie kürzlich unter seine Fittiche nahm und seither versucht, die 58-Jährige wie auch sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Interviews, ein Auftritt beim Hamburger Schlagermove und etliche Instagram-Storys ...

Über Nadjas Streit mit Krümel habe sie Ellermann erst kurz vor ihrem Abflug eingeweiht. "Die ganzen schrecklichen Erinnerungen kommen jetzt wieder hoch", so die Entertainerin. "Ich mache da nicht mit. Wir verzichten auf Mallorca und treten im Inland auf."