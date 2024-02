Nächster Sex-Skandal: Hat Rapper P. Diddy einen Mann missbraucht?

Hat Sean "Diddy" Combs (54) seinen Produzenten sexuell genötigt? © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Nach Klagen mehrerer Frauen gegen den 54-Jährigen behauptet nun erstmals auch ein Mann, Opfer des milliardenschweren Rap-Moguls geworden zu sein.

Der Musikproduzent Rodney "Lil Rod" Jones (47), der im Jahr 2022 gemeinsam mit Combs mehrere Songs auf dessen Album "The Love Album: Off the Grid" aufgenommen hatte, habe Klage gegen den Sänger eingereicht, heißt es in einem Bericht des US-Promi-Portals TMZ.

Demnach soll Diddy seinen Produzenten genötigt haben, zahlreiche Prostituierte anzuwerben und vor seinen Augen Sex mit den Frauen zu haben, während der Star das Ganze zu seinem eigenen Vergnügen beobachtet habe.

Jones gab außerdem zu Protokoll, zwischendurch immer wieder von dem Rapper an intimen Stellen begrapscht worden zu sein, was er mit entsprechendem Videomaterial beweisen könne.

Der 47-Jährige fordert nun Schadensersatz in Höhe von 30 Millionen US-Dollar (umgerechnet knapp 28 Millionen Euro).