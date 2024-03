Natalia Wörner spricht in NDR Talk Show über Übergriffe: "Habe mich gewehrt"

Hamburg - Natalia Wörner (56) ist schon lange im Schauspiel-Business dabei. In der NDR Talk Show sprach sie am Freitagabend über Übergriffe und warum sie sich nicht als starke Frau bezeichnen würde.

Schauspielerin Natalia Wörner (56) hat Übergriffe am Set erlebt. © NDR/Uwe Ernst

Nicht erst seit dem Hollywood-Skandal um Film-Produzent Harvey Weinstein (71) oder den Gewaltvorwürfen am Set von Schauspieler Til Schweiger (60) sind Übergriffe in der Branche gang und gäbe. Nicht immer werden sie allerdings publik.

Eine, die sich in frühen Jahren ebenfalls Übergriffen gegenüber gestellt sah, ist Natalia Wörner. "Ich habe tatsächlich aus einem Instinkt heraus sehr früh meine Grenzen ganz gut setzen können und auch verbal setzen können", erklärte sie im Gespräch mit den Moderatoren Bettina Tietjen (64) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67). "Auch in dem Moment, in dem es brenzlig war."

Dabei habe es in den Jahren immer wieder Situationen gegeben, die die 56-Jährige damals nicht als übergriffig empfunden habe, sie sie im Nachgang aber so bewerten würde. "Ich habe in dem Moment nicht gecheckt, dass es jetzt darum geht zu sagen: So geht es nicht", gab sie zu.

Die ganz schlimmen Dinge seien ihr nach eigener Aussage allerdings nicht widerfahren. "Die habe ich Gott sei Dank nicht erlebt oder mich gewehrt", sagte Wörner, die von vielen Menschen als starke Frau bezeichnet wird, sich aber gar nicht so sieht.