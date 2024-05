"Riesenschock!": Dschungelcamp-Star Jolina Mennen mit Messer angegriffen

Bremen - Beunruhigende Nachrichten von Ex- Dschungelcamp -Teilnehmerin Jolina Mennen (31)! Die Influencerin wurde offenbar beim Tanz in den Mai brutal angegriffen.

Jolina Mennen (31) wollte eigentlich nur friedlich mit ihren Freunden in den 1. Mai tanzen. © Screenshot/Instagram/jolinamennen (Bildmontage)

Eigentlich hätte es ein schöner Abend mit ihren Freunden werden sollen. Doch dann kam es für die Bremerin ganz anders.

Während sie sich am Dienstagabend zunächst noch fröhlich von einem Grillabend bei sich zu Hause gemeldet hatte, informierte sie ihre Fans am nächsten Morgen dann über einen nächtlichen Vorfall: "Ich wurde gestern mit einem Messer angegriffen ...", erklärte sie in einem Statement in ihrer Instagram-Story. "Mir gehts den Umständen entsprechend, aber ich bin mit einem Cut am Arm und einem riesen Schock ums Schlimmste herumgekommen", so die 31-Jährige weiter.

Zu den Hintergründen erklärte sie lediglich, dass es zu einer Situation gekommen sei, in der sie sich und ihre Mädels habe verteidigen wollen.

Die Polizei Bremen bestätigte den Vorfall in einer Bar am Steintorviertel bereits: Demnach habe die 31-Jährige zunächst mehrere Männer verdächtigt, ihr Handy geklaut zu haben. Die Verdächtigten stritten dies ab, einer der Männer habe Jolina dann transfeindlich beleidigt und sie mit einem Messer angegriffen. Der Unbekannte konnte flüchten.

Die Ermittlungen laufen aber: Wer etwas beobachtet hat, soll sich dringend unter der Telefonnummer 0421 362-3888 bei der Polizei melden.

Die Beamten seien zum Glück schnell vor Ort gewesen und hätten die brenzlige Situation aufgelöst, so Jolina in ihrer Erklärung weiter.

Doch so ganz überwunden scheint der Schock noch nicht für sie zu sein. "Steh ein bisschen neben mir", berichtete Jolina ihren Fans noch. Dann wurde erst vorerst wieder still auf ihrem Account.