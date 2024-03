Natascha Ochsenknecht verrät: So winzig wird ihre Rente

Berlin - Lange bis zur großen Sechs ist es nicht mehr. Im Sommer feiert Natascha Ochsenknecht (59) runden Geburtstag. Sie wird 60 Jahre alt. Theoretisch kann das TV-Gesicht dann in fünf Jahren in Rente gehen.

Natascha Ochsenknecht (59) hat ihren Rentenanspruch verraten. © Britta Pedersen/dpa

Verlockend ist das zumindest in finanzieller Hinsicht allerdings nicht, wie die Dreifach-Mama im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" preisgibt. Sie weiß schon, was sie vom Staat bekommen wird. Spoiler-Alarm: Viel ist es nicht.

"Meine Rente klopft ja schon an, ich habe schon den Bescheid bekommen, wann meine Rente so weit ist", so die ehemalige Dschungelcamperin.

Ganz so düster wie die von Barbara Schöneberger (50) geschätzten 230 Euro ist es dann doch nicht, davon die Warmmiete einer Einzimmer-Wohnung in Berlin zu bezahlen, wird aber schon schwer.

"Ich kriege 580 - da war ich auch sehr erstaunt. Ein paar gute Schuhe sind schon drin", so die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (68).

Das ist immerhin mehr als Entertainer Harald Schmidt (66). Der TV-Zyniker bekommt eigenen Angaben zufolge nur 272 Euro. Der Grund für die Mini-Rente der Starts: Die Promis arbeiten als Freiberufler.