Natascha Ochsenknecht steckt in Erdbebengebiet fest: "Nicht wirklich witzig"

Berlin/Istanbul - Aktuell erschüttern starke Erdbeben die Region um Istanbul, etliche Menschen wurden verletzt. Auch Natascha Ochsenknecht (60), die sich gerade für Dreharbeiten in der türkischen Metropole aufhält, ist in großer Sorge.

"Ihr habt es vielleicht mitbekommen: Erdbeben in der Türkei. Mir geht es gut, uns geht es gut. Wir haben das hier komplett mitbekommen", gab Ochsenknecht am Mittwochnachmittag in ihrer Instagram-Story vorläufig Entwarnung. Als die Erde angefangen habe zu beben, seien sie "nach draußen gelaufen wie verrückt". Immer noch würden sich die meisten Leute zum Schutz lieber im Freien aufhalten. Laut ersten offiziellen Zahlen wurden bislang rund 150 Verletzte gezählt. Das Erdbeben der Stärke 6,2 hatte sich gegen 13 Uhr Ortszeit vor dem Küstenort Silivri im Marmarameer ereignet, rund 80 Kilometer westlich von Istanbul.

Harald Glööckler (59) dreht aktuell mit Natascha Ochsenknecht (60) in Istanbul für "My Style Rocks". (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

In Istanbul dreht Natascha Ochsenknecht gerade mit Harald Glööckler (59) für die TV-Show "My Style Rocks", in der stilbewusste Kandidaten im "Fashion-Battle" gegeneinander antreten.

Auch Glööckler, dessen Hotelzimmer sich nur ein Stockwerk tiefer in der 33. Etage befindet, berichtete auf Instagram von seinen Eindrücken vor Ort. Es sei "der Horror", klagte der Designer.

Natascha Ochsenknecht hatte sich am Morgen noch in ihrer Instagram-Story aus der Maske gemeldet und die Werbetrommel für die aktuelle Staffel der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" gerührt, in der Jimi Blue überraschend zurückkehrt.

Jetzt heiße es erst mal "abwarten, was alles so - hoffentlich nicht - passiert", so der TV-Star.