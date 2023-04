Natascha Ochsenknecht postet Foto mit ganz besonderem Star: "Absolutes Muss"

In diesem Fall sei das aber ein "absolutes 'MUSS'" gewesen, wie sie in ihrem Kommentar zu dem Posting bekräftigte.

Denn die 58-Jährige begegnete am vergangenen Samstag in Düsseldorf bei der Verleihung des Deutschen Kosmetikpreises 2023, der im Rahmen der Fachmesse "Beauty Düsseldorf" überreicht wurde, einem Star aus ihren Kindheitstagen.

Inger Nilsson (63) war bei den Dreharbeiten für die "Pippi Langstrumpf"-Reihe erst neun Jahre alt. (Archivfotos) © Henning Kaiser/dpa, epa Pressensbild/epa Scanpix Sweden/dpa (Bildmontage)

Der schwedische Kinderstar mimte die beliebte Figur von 1969 bis 1970 in der gleichnamigen Fernsehserie sowie vier Filmen rund um die freche Romanfigur von Astrid Lindgren (†94), die sich auch in Deutschland großer Beliebtheit erfreute und offenbar noch immer erfreut, wie die User-Kommentare zu dem Schnappschuss unter Beweis stellten.

"Was hab ich sie geliebt als Kind. Heute gucke ich sie mir immer noch gerne an" oder "Habe ich vor ein paar Tagen erst mit meinen Mädels geguckt. Sie lieben sie genau so wie ich als Kind. 🤗❤️😍" und "Pippi Langstrumpf ich hab's so geliebt Inger Nilsson ein Herzensmensch" jubelte Nataschas Community.

"Pippi 😍… eine Heldin unserer Kindheit. Da war die Welt noch in Ordnung", brachte es eine Userin auf den Punkt. [Anm. d. Red.: Rechtschreibung aller Zitate übernommen]

Wenn selbst eine Natascha Ochsenknecht zum Fan wird, dann muss diese Begegnung in der Tat etwas ganz Besonderes gewesen sein.