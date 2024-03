Netflix-Star Perdomo stirbt mit nur 27 Jahren nach tragischem Motorradunfall

Los Angeles (USA) - Chance Perdomo, der vor allem mit der Fernsehserie "Gen V" und der Netflix-Produktion "Chilling Adventures of Sabrina" bekannt wurde, starb am Samstag nach einem Motorradunfall. Er wurde nur 27 Jahre alt.

Er trat dort dem "National Youth Theatre" bei und absolvierte eine Ausbildung an der "Identity School of Acting".

Als Kind zog Perdomo mit seiner Mutter von Kalifornien nach Southampton, Grafschaft Hampshire in England . Ursprünglich wollte er Jura studieren, doch dann entschied er sich für einen Umzug in die Hauptstadt London, um sich der Schauspielerei zu widmen.

Perdomo war dem Publikum insbesondere durch seine Rollen als Ambrose Spellman in der Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" und Andre Anderson in "Gen V" bekannt. Bevor er regelmäßig bei Netflix auftrat, war er zudem in mehreren Fernsehshows und Kurzfilmen zu sehen.

Der Darsteller gehörte außerdem zum Cast der erotischen Film-Reihe "After": Er verkörperte darin Landon Gibson in "After We Fell" (2021), "After Ever Happy" (2022) und "After Everything" (2023).