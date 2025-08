Nico Legat lässt Suchtklinik hinter sich: So empfangen ihn seine Eltern

Köln - Für Nico Legat (27) beginnt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt: Der Sprössling von Ex-Fußballer Thorsten Legat (56) hat am Dienstag die Suchtklinik verlassen, in die er sich vor Wochen hat einweisen lassen. Jetzt blickt der Reality-TV-Star voller Hoffnung in die Zukunft - und gibt seinen Fans ein vielsagendes Versprechen mit auf den Weg.