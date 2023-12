Nina Chuba spielt eine leicht reizbare Taube: "Ein Traum wird wahr!"

Hamburg - Ab dem 21. Dezember wird Ninas Chubas Stimme ausnahmsweise mal nicht durch die Radios, sondern durch die Kinosäle hallen. Die "Wildberry Lillet"-Sängerin spricht die Taube " Chump" in dem neuen Animationsfilm "Raus aus dem Teich". Im Rahmen der Premiere in Berlin gab die 25-Jährige Einblicke in ihre tierische Rolle.

In New York treffen sie dann schließlich auf die leicht reizbare Straßentaube "Chump", die erst pöbelt, dann aber doch der Gruppe beim Beschreiten ihrer Abenteuer hilft.

In dem Film geht es um eine Entenfamilie, die - wie der Titel schon vermuten lässt - ihren heimischen (und vor allem sicheren) Teich verlässt und sich auf eine abenteuerliche Reise von Neuengland über New York City bis hin zu den Bahamas begibt. Dabei erwarten die Familie auch zahlreiche Hindernisse.

Via Instagram -Story nahm Nina Chuba ihre Fans mit und zeigte anhand eines Stickers, wie ihre Rolle - die Taube "Chump" - aussehen wird. Spoiler: grau und ein wenig böse.

Am meisten habe ihr am Synchronsprechen das Nachmachen von Geräuschen gefallen. "Ich finde das richtig cool", so die Sängerin, die eigenen Angaben zufolge Animationsfilme liebe und diesen jetzt natürlich besonders.

"Coole Animationen, coole Enten, coole Taube", lautet Ninas abschließendes Fazit, warum man sich den Film unbedingt im Kino angucken sollte.

In weiteren Rollen sind unter anderem die Stimmen von Jorge González (56), Elyas M'Barek (41) und Nazan Eckes (47) zu hören. "Raus aus dem Teich" startet am 21. Dezember in den deutschen Kinos.