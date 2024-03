Notkaiserschnitt! So geht es Gzuz' Frau nach der Geburt von Klein Kristoffer

Hamburg - Am 26. März kam Gzuz' (35, 187 Strassenbande ) und Lisas (29) drittes Kind Kristoffer auf die Welt . Aber wie geht es der jungen Mutter nach der Geburt?

Lisa (29) erholt sich derzeit von ihrem Notkaiserschnitt. © Screenshot/Instagram/lisaerdbeer

Es gehe ihr "so mittel", erklärte Lisa auf Nachfrage eines Followers auf Instagram. Denn die vergangene Geburt ihres Sohnes verlief nicht gerade so, wie es sich wohl alle Mütter erhoffen.

"Ich hatte einen Notkaiserschnitt und muss jetzt erst mal wieder mobil werden", so die 29-Jährige weiter. Dadurch könne sie auch nicht den Geburtstag ihrer Tochter Emilia "so planen" und sei außerdem sehr nah am Wasser gebaut.



Klingt nach einer schweren Zeit für die junge Mutter ...

Nach drei gemeinsamen Kindern sei die Familienplanung für Lisa nun abgeschlossen, verriet die 29-Jährige weiter.

Weitere Kinder wolle sie definitiv nicht bekommen. Grund dafür sei die "schreckliche Schwangerschaft" und eben der unerwartete Kaiserschnitt, erklärte sie ihren Followern.