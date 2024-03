187-Rapper Gzuz ist wieder Vater geworden! Sein Sohn heißt genauso wie er

Hamburg - Das Baby ist da! Rapper Gzuz (35) von der " 187 Strassenbande " ist zum dritten Mal Vater geworden. Das gab der Musiker am heutigen Dienstag bei Instagram bekannt.

Demnach hat der Junge den Namen "Kristoffer" bekommen, trägt also den gleichen Vornamen wie sein Vater, der bürgerlich Kristoffer Jonas Klauß heißt. Der Kleine kam mit einem Gewicht von 2550 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern auf die Welt.

Der Musiker war im März 2022 der Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und zweimaliger Verletzung des Waffengesetzes schuldig gesprochen worden.

Am 12. September 2023 durfte Gzuz das Gefängnis in Hamburg nach rund neun Monaten schließlich wieder als freier Mann verlassen, konnte seiner Ehefrau in den letzten Monaten der Schwangerschaft beistehen.

Jetzt ist die Familie Klauß also zu fünft - TAG24 wünscht alles Gute!