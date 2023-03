"O.C. California"-Star Rachel Bilson mit Sex-Beichte: Ihren ersten Orgasmus hatte sie mit 38!

Los Angeles - Schlüpfriges Geständnis von Hollywood -Star Rachel Bilson (41): Die "O.C. California"- und "Jumper"-Darstellerin verriet in ihrem Podcast, dass es bei ihr extrem lange dauerte, bis sie zum ersten Mal einen Orgasmus beim Sex hatte. Besagter Höhepunkt soll sogar erst drei Jahre her sein!

"Ich war genauso wie du", sagte die Schauspielerin. "Bei mir ist das erst passiert, als ich ungefähr 38 war. Ist das nicht verrückt?" Die Frauen berichteten allerdings auch beide, dass sie sehr wohl schon früher zu Höhepunkten gekommen seien - nur eben "nicht von so etwas wie einem Schwanz in mir", wie Cummings es formulierte.

In ihrem eigenen Podcast " Broad Ideas with Rachel Bilson " führte sie am Montag ein ausführliches Gespräch mit der US-amerikanischen Komikerin Whitney Cummings (40). Dabei ging es vor allem um Intimität und Sex.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bilson, die von 2003 bis 2007 in der Serie "O.C. California" zu sehen war, offen über ihr Sexleben spricht.

Gegenüber Yahoo!Life sagte sie im vergangenen Jahr: "In einem Haushalt aufzuwachsen, der so sexpositiv, frei und offen war, hat mich definitiv dazu gebracht, offener über Dinge zu sprechen", erklärte sie. "'Oh ja, ich habe das Baby aus meiner Vagina gepresst.' Das sind die Dinge, die Frauen durchmachen, und es gibt nichts daran, das sich anfühlt wie 'Oh, ich sollte nicht darüber reden'."

Über ihren Ex-Partner, Schauspieler und Comedian Bill Hader (44), sagte sie einst, dass sie an ihm am meisten seinen "großen Schwanz" vermissen würde.