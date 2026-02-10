Obdachloser Reinhold Beckmann: Hilfsangebote kommen selbst aus Mexiko

Hamburg - Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass die Wohnung von Reinhold Beckmann (69) während einer Reise zerstört wurde. Am Montag bedankte sich der Moderator gerührt für zahlreiche Hilfsangebote.

Reinhold Beckmann (69) freute sich über eine Nachricht aus Mexico City. © NDR/Uwe Ernst

Er war gerade in Indien unterwegs, als ihn der schlimme Anruf jeglicher Erholung beraubte. "Ich bekam die Nachricht, dass meine Wohnung abgesoffen ist, sodass da nichts mehr zu retten ist", erklärte der 69-Jährige in der "NDR Talk Show".

Ein implodierter Boiler in der Wohnung über seiner sorgte für einen so heftigen Wasserschaden, dass die Instandsetzung des Wohnhauses ein Jahr dauern würde. "Ich habe kein Zuhause", sagte Beckmann, der trotz der Misere seinen Humor wahrte und sich ein Lachen nicht verkneifen konnte.

Die traurige Nachricht des nun obdachlos gewordenen Journalisten bewegte aber offenbar die Zuschauer.

"Ich kriege hier so viele Nachrichten, gerade in den letzten 24 Stunden. Menschen, die ich nicht kenne, bieten mir ihr Sofa an, ihre Couch, Notquartiere", so der Hamburger in einem Instagram-Reel.

Eine Nachricht aus Mexico City habe den Autor besonders gerührt. Der Verfasser habe die Talkshow gesehen "und ich bekäme jetzt, wenn ich das wollte, ein Zimmer in Mexico City", erzählte der Fußball-Experte.