Neue Comedy-Show auf RTL für Olaf Schubert: Darum geht es
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Dresden/Köln – Der Mann mit dem unverwechselbaren Pullunder bekommt eine neue Show.
Olaf Schubert (58) versammelt in der RTL-Sendung "Feste der Comedy" als Gastgeber acht der erfolgreichsten Comedians Deutschlands.
"Die Show bietet eine Mischung aus treffsicheren Alltagsbeobachtungen und scharfem Zeitgeist-Humor", kündigt der Kölner Sender an.
"Zusätzlich sorgen eigens produzierte Sketche und absurde Real-Life-Situationen für Abwechslung und Dynamik."
Begrüßen wird der Dresdner Comedian am 21. Mai (20.15 Uhr, RTL) unter anderem Tutty Tran (38), Bülent Ceylan (50) und Atze Schröder (60).
Titelfoto: Bildmontage: RTL, IMAGO/Funke Foto Services