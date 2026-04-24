Neue Comedy-Show auf RTL für Olaf Schubert: Darum geht es

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Olaf Schubert versammelt in der RTL-Sendung "Feste der Comedy" als Gastgeber acht der erfolgreichsten Comedians Deutschlands.

Dresden/Köln – Der Mann mit dem unverwechselbaren Pullunder bekommt eine neue Show.

Olaf Schubert (58) bringt die besten Comedians Deutschlands zusammen.
Olaf Schubert (58) bringt die besten Comedians Deutschlands zusammen.  © IMAGO/Funke Foto Services

Olaf Schubert (58) versammelt in der RTL-Sendung "Feste der Comedy" als Gastgeber acht der erfolgreichsten Comedians Deutschlands.

"Die Show bietet eine Mischung aus treffsicheren Alltagsbeobachtungen und scharfem Zeitgeist-Humor", kündigt der Kölner Sender an.

"Zusätzlich sorgen eigens produzierte Sketche und absurde Real-Life-Situationen für Abwechslung und Dynamik."

So sieht das Logo der neuen Show aus.
So sieht das Logo der neuen Show aus.  © RTL

Begrüßen wird der Dresdner Comedian am 21. Mai (20.15 Uhr, RTL) unter anderem Tutty Tran (38), Bülent Ceylan (50) und Atze Schröder (60).

Titelfoto: Bildmontage: RTL, IMAGO/Funke Foto Services

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