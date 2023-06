Olivia Rodrigo wirbt für neuen Song "Vampire": Twilight-Star kann sich Stichelei nicht verkneifen

Taylor Lautner (31, r.) konnte es nicht lassen und stichelte in frecher Werwolf-Manier zu Olivia Rodrigos (20) neuem Song "Vampire". © Bildmontage: Screenshot/Instagramoliviarodrigo, Jamie McCarthy/Getty Images via AFP

Auf dem schwarz-weiß gehaltenen Promo-Foto posiert Rodrigo für eine Seitenansicht ihres Gesichtes. Der einzige Farbklecks: ein fliederfarbenes Pflaster an ihrem Hals. Ob der wohl eine Bisswunde verdecken soll?

"Mein neuer Song 'Vampire' erscheint am 30. Juni! Ihr könnt ihn jetzt vormerken. Ich freue mich so sehr darauf, ahhhhh!!!!!!!", schrieb die "Déjà-vu"-Sängerin am Mittwoch zu ihrem Instagram-Post.

Unter dem Beitrag kommentierten nicht nur begeisterte Fans der 20-Jährigen, sondern auch einige Liebhaber der im Vampir-Genre ansässigen Twilight-Filmreihe, die eine ganze Generation prägte.

Neben dem offiziellen Account der Film-Saga, der meinte: "Wir haben auf diesen Tag gewartet!!! Träume werden wirklich wahr!!!", kommentierte auch ein Schauspieler, der mit Twilight seinen großen Durchbruch hatte: Taylor Lautner, der den Werwolf Jakob Black verkörperte.

Dieser schrieb frech: "Ok, wer zur Hölle hat dich gebissen."