Olympia-Sieger Moritz Fürste will Kindern weltweit einen Sportplatz ermöglichen

Hamburg - Der zweifache Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste (41) engagiert sich seit diesem Jahr offiziell als Botschafter der internationalen Kinderhilfsorganisation "Right To Play" und hat im Rahmen der weltweiten Bewegung "Giving Tuesday" (2. Dezember) einmal mehr auf das Engagement aufmerksam gemacht. Im TAG24 -Interview sprach der gebürtige Hamburger über die Bedeutung von Sport in Krisengebieten und die gesellschaftliche Rolle von Athleten.

Moritz und Stephanie Fürste (41) sind seit diesem Jahr gemeinsam Botschafter von "Right To Play". © Stephan Wallocha

Seit 25 Jahren setzt sich "Right To Play" dafür ein, benachteiligten Kindern in Afrika, Asien und dem Nahen Osten mit der "positiven und spielerischen Kraft von Sport" Selbstvertrauen, Kompetenzen und Wissen zu vermitteln.

Allein im vergangenen Jahr nahmen 4,7 Millionen Kinder und 86.000 Jugendliche an den unterschiedlichen Programmen teil.

"Spielen ist Luxus, aber eigentlich ein elementarer Grundstein in der Entwicklung des Menschen", so Sven Schröder, ehemaliger Geschäftsführer von "Right To Play Deutschland", gegenüber TAG24. "Sport ist dabei weit mehr als nur ein Wettbewerb und eine Siegerpose!"

Jedes Jahr veranstaltet die Hilfsorganisation eine Charity-Gala, die 2024 erstmalig im Hamburger HSV-Stadion stattfand und wo auch Moritz Fürste als Gast geladen war. "Manche Benefizveranstaltungen sind austauschbar, aber die von 'Right To Play' war anders", so der 41-Jährige gegenüber TAG24. Über Sportmoderator Marco Hagemann (49), der ebenfalls Botschafter ist, entstand schließlich der persönliche Kontakt.

"Wenn ich - in diesem Fall zusammen mit meiner Frau Stephanie - irgendwo mitmache, dann wollen wir uns auch wirklich engagieren", so Fürste. Es gehe ihnen nicht darum, auf einer Liste von Botschaftern zu stehen, sondern langfristig wirklich etwas zu bewirken. Ihr Ziel sei es, dazu beizutragen, dass möglichst viel Geld zusammenkommt, um Kindern weltweit "wortwörtlich einen Sportplatz zu ermöglichen".

Ein bestimmtes Projekt habe er dabei nicht im Blick. Ihm gehe es vor allem darum, die "Power of Play" persönlich zu erleben - die Energie, die Sport und Spiel bei Kindern auslösen, und zu sehen, wie diese Aktivitäten ihr Leben nachhaltig verändern.