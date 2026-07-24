Oprah Winfrey lüftet größtes Geheimnis: Sie heißt in Wirklichkeit ganz anders

USA - Wie bitte? Oprah Winfrey (72) heißt in Wahrheit gar nicht Oprah!

Oprah Winfrey (72) heißt in Wirklichkeit nicht Oprah, sondern Orpah. © Matt Rourke/AP/dpa

In einem Interview mit Keke Palmer (32) machte sie die Moderatorin des Podcasts "Baby, This Is Keke Palmer" für einen kurzen Moment sprachlos, als sie ihren echten Namen verriet.

Denn auf ihrer Geburtsurkunde steht "Orpah"! Wie die 72-Jährige selbst erklärte, stammte dieser Name aus der Bibel.

Palmer hakte schließlich nach und wollte wissen, warum sie ihren Namen später zu Oprah änderte.

"Niemand wusste, wie man ihn schreibt. Auf meiner Geburtsurkunde steht tatsächlich Orpah. Aber die Leute fingen an, mich Oprah zu nennen. Es ist letztlich nur der Unterschied, ob das 'P' vor oder nach dem 'R' steht. Und als alle einmal Oprah sagten, blieb es dabei", erinnerte sich Winfrey.