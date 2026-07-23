Zuschauerin beeindruckt Chris Tall: "Eine wandelnde Message für jeden"
Hamburg - Bewegende Szene: Comedian Chris Tall (35) hat bei einem seiner Live-Auftritte mal wieder für einen sehr besonderen Moment gesorgt. Er sprach Anja, einer sehbehinderten Zuschauerin, seinen Respekt aus.
Am Donnerstag veröffentlichte der Hamburger ein Video des Aufeinandertreffens auf seinem Instagram-Kanal. Zu sehen ist, wie der Komiker mitten in seinem Auftritt das Gespräch mit einer Besucherin in der ersten Reihe sucht.
Diese habe dem Veranstalter geschrieben, dass sie eine Sehbehinderung habe und gefragt, ob sie in der ersten Reihe sitzen könne, um mit dem ihr verbliebenen Sehrest die Show verfolgen zu können, erklärt der 35-Jährige den anderen Zuschauern.
Auf Nachfrage des Comedians berichtet Anja, bereits seit ihrer Geburt eingeschränkt sehen zu können. In den vergangenen fünf bis zehn Jahren habe ihr Sehvermögen allerdings noch einmal deutlich abgebaut. Auf dem einen Auge sei sie inzwischen komplett blind, auf dem anderen habe sie noch zwei Prozent Sehkraft.
Dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt, imponiert dem Komiker, der betont: "Es gibt so viele Menschen, die dann aufgeben. Die dann irgendwie sagen: 'Ja, das bringt ja alles nichts, ist ja Quatsch.' Und dann gibt es Menschen wie Anja, die eine wandelnde Message sind eigentlich für jeden, der gut sehen kann."
Comedian Chris Tall teilt besonderen Moment mit Zuschauerin im Netz
Chris Tall zollt nahezu blinder Zuschauerin seinen Respekt
Ihr sei es zwar nicht möglich, im Alltag alles gut sehen zu können, aber sie nehme sich das, was sie bekomme, unterstreicht Chris.
"Du nimmst es selber in die Hand, so stark bist du, schreibst dem Veranstalter und organisierst dir einfach die erste Reihe und genießt die Show wie jeder andere hier auch", zollt der Comedian der 35-Jährigen seinen Respekt.
Diese Courage sei "einfach wunderschön", bekräftigt der 35-Jährige. Abschließend fasst er beeindruckt zusammen: "Jeder Mensch, der heute hier gesund ist, kann sich mal eine Scheibe von dir abschneiden."
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/christall_official, Rolf Vennenbernd/dpa