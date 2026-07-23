Zuschauerin beeindruckt Chris Tall: "Eine wandelnde Message für jeden"

Hamburg - Bewegende Szene: Comedian Chris Tall (35) hat bei einem seiner Live-Auftritte mal wieder für einen sehr besonderen Moment gesorgt. Er sprach Anja, einer sehbehinderten Zuschauerin, seinen Respekt aus.

Comedian Chris Tall (35) sorgt durch die Interaktion mit seinem Live-Publikum immer wieder für besondere Momente. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Donnerstag veröffentlichte der Hamburger ein Video des Aufeinandertreffens auf seinem Instagram-Kanal. Zu sehen ist, wie der Komiker mitten in seinem Auftritt das Gespräch mit einer Besucherin in der ersten Reihe sucht.

Diese habe dem Veranstalter geschrieben, dass sie eine Sehbehinderung habe und gefragt, ob sie in der ersten Reihe sitzen könne, um mit dem ihr verbliebenen Sehrest die Show verfolgen zu können, erklärt der 35-Jährige den anderen Zuschauern.

Auf Nachfrage des Comedians berichtet Anja, bereits seit ihrer Geburt eingeschränkt sehen zu können. In den vergangenen fünf bis zehn Jahren habe ihr Sehvermögen allerdings noch einmal deutlich abgebaut. Auf dem einen Auge sei sie inzwischen komplett blind, auf dem anderen habe sie noch zwei Prozent Sehkraft.

Dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt, imponiert dem Komiker, der betont: "Es gibt so viele Menschen, die dann aufgeben. Die dann irgendwie sagen: 'Ja, das bringt ja alles nichts, ist ja Quatsch.' Und dann gibt es Menschen wie Anja, die eine wandelnde Message sind eigentlich für jeden, der gut sehen kann."