Scheidung von Mario Götze? Ann-Kathrin gewährt private Einblicke

Frankfurt am Main - Sie sind wohl eines der glamourösesten Paare der Bundesliga - Ann-Kathrin (34) und Mario Götze (31). Doch schweben dunkle Wolken der Trennung über der Spielerfrau und ihrem Kicker-Gatten?

Seit 2018 ist Ann-Kathrin Götze (34) mit Eintracht-Kicker Mario (31) verheiratet. Im vergangenen Jahr kam ihr zweites gemeinsames Kind, Töchterchen Gioia auf die Welt. © Montage: Instagram/ann-kathrin

Das besagte zumindest eines der Gerüchte, um die Ann-Kathrin ihre fast zwei Millionen Follower im Rahmen einer Instagram-Story-Fragerunde auf ihrem Profil bat. So hatte die Userin, die anonym blieb, bereits im Frühling des vergangenen Jahres aufgeschnappt, dass es mit Ann-Kathrin und Mario aus und vorbei gewesen sei.

Darüber konnte die Influencerin scheinbar aber lediglich getrost lachen. Das Trennungsgerücht beantwortete sie schließlich mit einem "Nein, noch nicht", welches sie des Weiteren mit zwei heftig lachenden Smileys versah.

Unabhängig vom offensichtlich völlig aus der Luft gegriffenen Gerücht gab es aber noch weitere spannende Einblicke in Ann-Kathrins Leben, die wohl noch nicht jedem bewusst waren. So räumte sie beispielsweise ein, dass sie an ihrer Optik herumgetrickst habe.

Dabei ging es keinesfalls um einen Beauty-Eingriff, sondern um das Tragen von braunen Kontaktlinsen, die sie eigenen Angaben nach einst für einen Zeitraum von drei bis vier Jahren trug. Mittlerweile scheinen es ihr aber auch ihre "ozeanblauen Augen" angetan zu haben.

Mindestens ebenso amüsant für die Mama zweier Kinder war die Behauptung, dass lediglich Gatte Mario die Brötchen für die Familie verdiene.