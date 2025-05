Auto brennt komplett ab - bis auf einzelnen Thermobecher: Was ein Promi dann entscheidet, rührt zu Tränen

Die Promi-Erbin (44) entschloss sich kurzerhand, der Lehrerin zu helfen und kaufte ihr ein neues Auto. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/@bibianagonzalez75

Und die 44-Jährige fackelte nicht lange: "Als ich @Bibiana Gonzalez’ virales TikTok sah, in dem ihr Auto Feuer fing – und nur ihr #Sliving-Becher überlebte 😢🔥💖 – wusste ich, dass ich etwas Besonderes tun wollte ✨", schreibt sie selbst auf TikTok.

Wenige Tage später traf sich die Kult-Blondine in Dallas mit Bibiana und hatte ein nagelneues Auto im Schlepptau, was sie der überglücklichen 24-Jährigen überreichte.

"Sie hat so ein wundervolles Wesen 🥹💫. Sie arbeitet mit Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen und ist seit Jahren ein treuer Fan 💕", so Hilton in ihrem Beitrag. "Ich fühle mich so gesegnet, an einem Ort zu sein, an dem ich so tollen Menschen wie ihr etwas zurückgeben kann 🙏."

Bibiana kann ihr Glück noch immer nicht ganz fassen. Sie wäre dem Fernsehstar "von ganzem Herzen" dankbar. "Du hast mein Leben auf eine Weise verändert, die ich mir nie hätte vorstellen können", so die US-Amerikanerin gerührt. Schließlich hätte sie nicht nur wieder einen fahrbaren Untersitz zur Verfügung, sondern auch die Chance, dem Mega-Star ganz nah sein zu dürfen.

Im Internet lobten viele Nutzer auch die Wahl des Geschenks. So hätte Hilton ein "normales" Auto ausgesucht, was keine teure Wartung benötigt und dessen Versicherung für die Bürgerin erschwinglich ist.

Am Ende kurbelte Paris Hilton mit ihrer Aktion auch ziemlich gut die Werbetrommel für ihren "Sliving Cup", der laut DailyDot nach dem viralen Ereignis sofort ausverkauft gewesen sei.