Paris Hilton: Als sie mit einem Lehrer knutschte, kamen ihre Eltern nach Hause

In ihren neuen Memoiren erinnert sich Reality-Star Paris Hilton an ihren Lehrer in der achten Klasse zurück. Dieser war damals in die junge Schülerin verknallt.

Von Benjamin Richter

Für Paris Hilton (42) begann nach der Affäre mit ihrem Lehrer ein schwieriger Aufarbeitungsprozess. © Allison Dinner/AP/dpa Wie Page Six berichtet, wurde die Hotelerbin von ihrem damaligen Lehrer angemacht und geküsst - und dabei einmal auch von ihren Eltern erwischt!

Der "hübsche junge" Lehrer, der in den Memoiren "Mr. Abercrombie" genannt wird, habe seiner Schülerin damals seine Telefonnummer gegeben - mit der Bitte, den Kontakt geheim zu halten. "Mr. Abercrombie rief mich fast jeden Abend an und wir sprachen stundenlang darüber, wie erstaunlich reif, schön und intelligent ich sei, wie sinnlich, unverstanden und besonders", schreibt die 42-Jährige in ihrem brandneuen Buch "Paris: The Memoir". Shania Geiss "Verführung auf zwei Beinen": So sexy steigt Shania Geiss aus dem Pool Doch als der schöne Lehrer der jungen Teenagerin schließlich einen Besuch abstattete, wurde es ernst. "Der Lehrer zog mich in seine Arme und küsste mich", schreibt Paris und fügt hinzu, dass ihre Mutter und ihr Vater sie in seinem Auto erwischten, als sie nach Hause zurückkehrten. Laut der Influencerin ging die kurze Affäre dann jedoch nicht im Guten auseinander. Mit den Worten "Warum hast du mich dazu gebracht?" soll Mr. Abercrombie seiner Schülerin die Schuld für alles gegeben haben.

Paris Hilton wollte sich nach Affäre mit ihrem Lehrer nicht als Opfer sehen