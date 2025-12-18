Daniel Aminati nach Liebes-Aus mit seiner Patrice: "Es steht mir fern, sie zu verurteilen"

Dresden - Nach dem überraschenden Bekanntwerden des Liebes-Aus zwischen Daniel Aminati (52) und seiner Noch-Ehefrau Patrice Aminati (30) meldete sich der Moderator selbst zu Wort.

Bereits seit September gehen Daniel Aminati (52) und seine Frau Patrice (30) getrennte Wege. © IMAGO / pictureteam

Nur wenige Stunden nach der traurigen Nachricht teilte der 52-Jährige auf Instagram seine Gedanken: "In guten wie in schlechten Zeiten. Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis."

Gerade in den vergangenen, besonders schweren Jahren habe er angesichts der Krebserkrankung seiner Frau alles in seiner Macht Stehende getan, um seine Familie zu tragen und zu schützen.

Dabei habe er sich selbst stets hinten angestellt und würde dies jederzeit wieder so tun.

"Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen und die Todesängste haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen. Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie nun einen anderen Weg gehen möchte", erklärte der Moderator.

Auch wenn das Liebes-Aus für ihn alles andere als leicht gewesen sei, wolle er Patrice weiterhin unterstützen, wo immer er könne.

Er blicke dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und auf all das, was sie zusammen gemeistert hätten - nicht zuletzt die Geburt ihrer kleinen Tochter.