Leichen von Star-Regisseur und seiner Ehefrau entdeckt: Sohn in Polizeigewahrsam!

Los Angeles - Die Filmwelt steht unter Schock: Der renommierte Regisseur und Schauspieler Rob Reiner (✝78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) wurden am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Am Montag nahm die Polizei den Sohn (32) der beiden fest!

Rob Reiner (✝78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) sind tot. © Kent Nishimura / AFP

Die traurige Nachricht wurde am Sonntagabend von einem Sprecher der Familie Reiner bestätigt, wie die "Los Angeles Times" berichtete.

"Mit tiefem Bedauern geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt", hieß es in einer Erklärung. "Wir sind zutiefst erschüttert über diesen plötzlichen Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit."

Die Leichen des 78-jährigen Reiner und seiner 68-jährigen Frau wurden in ihrem Zuhause entdeckt, nachdem die Feuerwehr aufgrund eines medizinischen Notfalls alarmiert wurde. "ABC News" berichtete, dass beide erstochen wurden.

Laut einem Bericht des Magazins "People" soll das berühmte Ehepaar vom gemeinsamen Sohn, Nick Reiner, getötet worden sein.

Die Sender CBS und ABC berichteten am Montag, der 32-Jährige sei festgenommen und in ein Gefängnis überstellt worden.