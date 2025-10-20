 579

Neuer Look, neues Lebensgefühl: So kämpft Patrice Aminati gegen den Krebs

Seit ihrer Krebsbehandlung hat Patrice Aminati immer wieder mit Haarausfall zu kämpfen - jetzt hat sie Perücken ausprobiert.

Von Isabel Klemt

Dresden - Patrice Aminati (30) kämpft seit ihrer Krebsbehandlung immer wieder mit Haarausfall - doch jetzt hat die Dresdnerin einen Weg gefunden, sich wieder ganz wie eine Frau zu fühlen.

Patrice Aminati (30) hat im Perückenstudio mehrere Perücken ausprobiert.
Die 30-jährige Patrice hat am Sonntag mehrere Beiträge auf Instagram veröffentlicht, in denen sie offen über ihren beginnenden Haarverlust spricht.

"Bei mir geht es jetzt so langsam los mit dem Haarausfall", erklärte sie und gab damit einen ehrlichen Einblick in die belastenden Nebenwirkungen ihrer Krebsbehandlung.

Trotz ihrer Erkrankung sieht sich die gebürtige Dresdnerin nicht in erster Linie als Patientin. "Ich will mich als Frau fühlen", betont Patrice.

Auf der Suche nach einem neuen Lebensgefühl besuchte sie deshalb das Perückenstudio "extraliebe" in Düsseldorf.

Patrice lässt sich ihre Lebensfreude nicht nehmen

Trotz des Haarausfalls lässt sich Patrice Aminati (30) nicht unterkriegen.
Trotz des Haarausfalls lässt sich Patrice Aminati (30) nicht unterkriegen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

In den Clips probiert sie verschiedene Perückenmodelle aus - von Blond über Braun bis Rosa - und zeigt ihrer Community mit einem Lächeln, wie viel Lebensfreude trotz Krankheit möglich ist.

Bereits seit 2022 kämpft Patrice öffentlich gegen schwarzen Hautkrebs und nimmt ihre Follower dabei offen mit auf ihrem Weg.

Erst Anfang Oktober verkündete die Frau von "taff"-Moderator Daniel Aminati (52) auf Instagram, dass sie ihre letzte Bestrahlung hinter sich gebracht habe.

