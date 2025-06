Trotz nicht heilbarem Krebs: Daniel und Patrice Aminati glauben an Wunder - "Weg der Hoffnung"

Dresden - Rund einen Monat ist es her, dass sich Patrice Aminati (30) mit einer Schock-Nachricht an die Öffentlichkeit wandte: Ihr Krebs hat Stadium 4 erreicht, gilt als unheilbar. Die Dresdnerin befindet sich in palliativer Behandlung. Doch ans Aufgeben denken sie und ihr Mann Daniel (51) trotzdem nicht, entschieden sich stattdessen für den "Weg der Hoffnung".