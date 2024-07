Patrice Aminati gibt freudiges Krebs-Update: "Die Therapie schlägt an!"

Und jetzt die großartigen Neuigkeiten: "SIE IST WEG, sie ist wirklich weg … ich kann es kaum glauben, und tue es doch – die Therapie schlägt an …"

"Ihr wisst, dass ich in vielen Organen Metastasen entwickelt habe [...] ABER JETZT", schreibt sie weiter und verrät ihren Fans dann voller Begeisterung, dass eine Hautmetastase an ihrem Bauch weg ist!

Zu dem Update teilte Patrice Aminati (29) einige Aufnahmen der letzten Zeit. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/patrice.eva (2)

Zwar seien die Nebenwirkungen der Therapie nicht wegzudiskutieren und auch habe sie noch immer einen langen Weg der Genesung vor sich – "aber endlich ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung."

Anschließend dankte sie ihren Followern für alle Wünsche und Gebete und gab ihnen noch einen kleinen Appell mit auf den Weg: "Haltet die schönen, die guten Momente fest … Zeit ist endlich – lasst uns die schönen Dinge sichtbar und unendlich machen."

Mit den Worten "Passt auf Euch auf" beendete sie schließlich ihren Beitrag.

Erst im März dieses Jahres hatte die Frau von "taff"-Moderator Daniel Aminati (50) öffentlich gemacht, dass ihr Krebs zurück sei und gestreut habe.

Eine schreckliche Zeit für das Paar und die gemeinsame Tochter Charly Malika (1). "Die Kleine war nicht da, meine Frau war nicht da und ich habe so geschrien", erinnerte sich der 50-Jährige an den Tag zurück, an dem ihm die Nachricht überbracht wurde. "Ich habe Gott verflucht."

Anschließend gab er an, dass "die angstvollen Tränen der letzten Wochen spätestens in einem Jahr Tränen der Freude sein werden."

Es scheint, als würde sich diese Hoffnung derzeit bewahrheiten.