Während Interview: Patrice Aminati erleidet Schwächeanfall

München - Sorge um die an Krebs erkrankte Patrice Aminati (31): Mitten im Interview verließ die Dresdnerin plötzlich die Kraft.

Patrice Aminati (31) kämpft gegen schwarzen Hautkrebs. © picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Brünett statt platinblond: Mit brauner Perücke und in völlig neuem Look erstrahlte Patrice Aminati am Donnerstag (7. Mai) bei einem Dirndl-Event in München.

"Ich hab' gesagt, ich möchte mal Veränderung, was anderes", verriet die Ex-Frau von Daniel Aminati (52) bereits vorab im Interview mit RTL. Damit sie sich gesund, fit und schön fühle, habe sie sich sogar "noch schnell mit Selbstbräuner angemalt", so Aminati.

Doch während die 31-Jährige über ihre neue Haarfarbe plauderte, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand schlagartig.

Wie aus dem Nichts wurde der Unternehmerin plötzlich schwindelig und sie musste das Interview unterbrechen: "Ich merke auch: Ich muss mich gleich mal hinsetzen", gestand Patrice, immer noch um ein Lächeln bemüht, und suchte Halt an einem Pult.

Kurz darauf erklärte sie sich weiter: "Ich dachte mir, ich ziehe durch, aber bevor ich euch hier umkippe."