Während Interview: Patrice Aminati erleidet Schwächeanfall
München - Sorge um die an Krebs erkrankte Patrice Aminati (31): Mitten im Interview verließ die Dresdnerin plötzlich die Kraft.
Brünett statt platinblond: Mit brauner Perücke und in völlig neuem Look erstrahlte Patrice Aminati am Donnerstag (7. Mai) bei einem Dirndl-Event in München.
"Ich hab' gesagt, ich möchte mal Veränderung, was anderes", verriet die Ex-Frau von Daniel Aminati (52) bereits vorab im Interview mit RTL. Damit sie sich gesund, fit und schön fühle, habe sie sich sogar "noch schnell mit Selbstbräuner angemalt", so Aminati.
Doch während die 31-Jährige über ihre neue Haarfarbe plauderte, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand schlagartig.
Wie aus dem Nichts wurde der Unternehmerin plötzlich schwindelig und sie musste das Interview unterbrechen: "Ich merke auch: Ich muss mich gleich mal hinsetzen", gestand Patrice, immer noch um ein Lächeln bemüht, und suchte Halt an einem Pult.
Kurz darauf erklärte sie sich weiter: "Ich dachte mir, ich ziehe durch, aber bevor ich euch hier umkippe."
Patrice Aminati überrascht mit neuem Look
Patrice Aminatis Tochter weiß nichts von ihrer Krankheit
Grund für den plötzlichen Schwächeanfall: Die starken Medikamente, die Aminati täglich einnehmen muss und die inzwischen zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden sind. Die 31-Jährige leidet an schwarzem Hautkrebs im Endstadium.
Eine Erkrankung, von der ihre dreijährige Tochter Charly Malika bislang nichts ahnt. "Aber vor dem Tag fürchte ich mich, ihr das erklären zu müssen: Mama hat Krebs", gab die gebürtige Dresdnerin offen zu. Wenn es ihr momentan schlecht gehe, vertröste sie ihre Kleine meist mit den Worten: "Mama ist müde, Mama ruht sich heute ein bisschen aus."
Dennoch versucht Patrice den Blick für das Positive nicht zu verlieren: Sie sei "dankbarer" geworden, weil sie nun wisse, wie vergänglich jeder Moment sein könne. Ihr größtes Geschenk seien schmerzfreie Tage: "Da danke ich dem lieben Gott."
Titelfoto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen