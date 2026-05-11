Nach Sieg bei "DSDS": Nicht mehr Fröhlich! Menowin macht Schluss
Köln - Kaum konnte sich Menowin Fröhlich (38) bei "Deutschland sucht den Superstar" zum Sieger küren, kündigte der Sänger einen drastischen Schritt an, den er schon sehr bald gehen will.
Mehr als eineinhalb Jahrzehnte hatte Menowin nach seinem verlorenen Finale 2010 gegen Mehrzad Marashi (45) warten müssen, ehe er sich am Wochenende im dritten (!) Anlauf selbst den Titel sichern konnte.
Das bedeutet auch: Terminstress und Interview-Marathon. Eines davon hat der 38-Jährige nun bei "Punkt 12" Moderatorin Katja Burkard (61) gegeben und zeitgleich brisante Neuigkeiten erzählt.
Denn Menowin macht Schluss!
Nicht mit der Musik - aber mit seinem bekannten Nachnamen. "Ich nenne mich nur noch Menowin. (...) Menowin Fröhlich ist so dieser alte Mensch", erklärte der frisch gebackene Champion.
Grund für die inoffizielle Namensänderung sei seine bewegte, teils kriminelle Vergangenheit, die ihn vor vier Jahren für mehr als ein Jahr hinter Gittern gebracht hatte.
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Ab sofort wolle er deshalb unter "neuem" Namen durchstarten und Musik für sich sprechen lassen.
Dass er überhaupt zu "DSDS" zurückgekehrt war, hat Menowin eigener Aussage zufolge seiner religiösen Ader zu verdanken. "Gott hat mir aus den ganzen schweren Sachen rausgeholfen", stellte der baldige neunfache Papa klar.
Im Gegensatz zu damals sieht sich der Sänger mittlerweile bereit für die großen Aufgaben und alles, was mit dem Titel "Superstar" verbunden ist. "Jetzt bin ich ready für so einen Weg, damals war ich es nicht."
Lob und Zuspruch bekommt er parallel auch von Mentor Dieter Bohlen (72). "Ich freue mich. Er hat das verdient. Er hat jetzt 16 Jahre darauf gewartet. (...) Er hat die Staffel mit zum Erfolg gemacht", lautete das Urteil des Pop-Titan.
Nach Ansicht der Musik-Legende und RTL-Ikone habe mit Menowin "der Richtige gewonnen" und stark daran mitgeholfen, dass es auch im kommenden Jahr eine neue Staffel von "DSDS" geben wird.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa