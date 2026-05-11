Nach Sieg bei "DSDS": Nicht mehr Fröhlich! Menowin macht Schluss

Köln - Kaum konnte sich Menowin Fröhlich (38) bei " Deutschland sucht den Superstar " zum Sieger küren, kündigte der Sänger einen drastischen Schritt an, den er schon sehr bald gehen will.

Menowin Fröhlich fällt nach seinem Sieg Mentor Dieter Bohlen um die Arme. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr als eineinhalb Jahrzehnte hatte Menowin nach seinem verlorenen Finale 2010 gegen Mehrzad Marashi (45) warten müssen, ehe er sich am Wochenende im dritten (!) Anlauf selbst den Titel sichern konnte.

Das bedeutet auch: Terminstress und Interview-Marathon. Eines davon hat der 38-Jährige nun bei "Punkt 12" Moderatorin Katja Burkard (61) gegeben und zeitgleich brisante Neuigkeiten erzählt.

Denn Menowin macht Schluss!

Nicht mit der Musik - aber mit seinem bekannten Nachnamen. "Ich nenne mich nur noch Menowin. (...) Menowin Fröhlich ist so dieser alte Mensch", erklärte der frisch gebackene Champion.

Grund für die inoffizielle Namensänderung sei seine bewegte, teils kriminelle Vergangenheit, die ihn vor vier Jahren für mehr als ein Jahr hinter Gittern gebracht hatte.