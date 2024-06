Paukenschlag bei Giovanni Zarrella: Musiker schlägt neuen Weg ein

Dennoch habe er die Songs, die er neu interpretiert habe, genauso geliebt und sie seien unglaublich wichtig für seine Karriere gewesen. Jetzt sei es jedoch an der Zeit, etwas zu machen, was von ihm komme.

"Für mich war es persönlich wichtig und an der Zeit, etwas zu machen, was man hinterlässt. Etwas, wo man auch sagen kann: 'Hey, das ist von mir, das ist meine Musik, mein Lied, mein Album", erklärt Giovanni in einem Interview bei t-online .

Mit Jana Ina Zarrella (47) ist der Italiener seit 2005 verheiratet. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Stil des italienischen Musikers können sich seine Fans bereits holen. Denn am 7. Juni hat er die Single "Fantastico" herausgebracht. Im Herbst folgt dann ein ganzes Album. Doch was ist das Besondere an der neuen Platte?

"Es wird sehr persönlich. Es wird Songs wie 'Danza' oder 'Fantastico' geben, die nach vorne gehen und Lust aufs Tanzen machen. Aber so, wie es Musik für die Beine braucht, braucht es auch Musik fürs Herz. Das sind immer die beiden Regionen, die ich ansprechen möchte", so der Sänger in dem Gespräch.

Zudem habe er auch einen Song geschrieben, der ein wenig die Geschichte seines Vaters erzähle. "Da geht es darum, wie er sein Land verlassen hat, um woanders sein Glück zu finden. Dieser Titel ist schon sehr emotional. Das ist vielleicht der persönlichste Song, den ich je geschrieben habe."

Allerdings habe sein Vater das Lied bisher noch nicht gehört, denn Giovanni wolle zunächst noch dran feilen.