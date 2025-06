Wolfgang Joop packt aus: Beauty-OPs, Stil-Chaos und warum bequeme Schuhe seine Religion sind!

In seiner erfolgreichen Laufbahn als Modedesigner habe er irgendwann begriffen: "Cool ist nicht das, was man trägt, sondern wie man sich darin hinstellt. Die falsche Pose macht das schönste Kleidungsstück zunichte".

Joop und das weltbekannte Topmodel Claudia Schiffer (54) hatten in der Modewelt eine enge Beziehung. © Ingo Wagner/dpa

Auch mit 80 Jahren ist sein Arbeitspensum hoch. Er arbeite von Montag bis Samstag acht Stunden pro Tag. "Das ist natürlich auch eine Flucht. Ich will nicht über mein Leben nachdenken. Deshalb hasse ich Urlaub", so Joop.

Dabei hat der Designer einige aufregende Jahre hinter sich. Als er Anfang der 70er-Jahre anfing erste Kleidungsstücke zu kreieren, habe es in Deutschland keine Vorbilder in der Mode gegeben. "Der sogenannte Zeitgeist führte Regie und machte Figuren wie Karl Lagerfeld, Jil Sander und mich möglich. Wir waren mit den richtigen Looks zur rechten Zeit am richtigen Ort", offenbarte der gebürtige Potsdamer.

Der plötzliche Ruhm sei vor allem für seine beiden Töchter Jette und Florentine nicht einfach gewesen. "Als meine Töchter erwachsen wurden, wünschten sie sich Anonymität. Dann wieder brauchten sie meinen Namen als Sprungbrett für ihre eigenen Projekte", so der Modeschöpfer.

1970 heiratete er Karin Joop-Metz. 1985 ließ er sich scheiden, bekannte sich zu seiner Homosexualität und kam mit Edwin Lemberg zusammen. 2013 gaben sie sich das Jawort.

Nun leben die beiden seit rund 40 Jahren in seiner Heimatstadt Potsdam.