Paul Janke beim "Kampf der Realitystars": Das plant der Bachelor mit dem 50.000 Euro Gewinn

Hamburg/Mallorca - Bachelor-Urgestein Paul Janke (41) ist demnächst wieder im Reality-TV zu sehen. Dieses Mal nicht als beratender Barkeeper am Tresen im Kuppelformat "Bachelor in Paradise", sondern selbst als Kandidat beim "Kampf der Realitystars" (KdRS). Was er mit dem Preisgeld vorhat, verriet er RTLZWEI im Interview.