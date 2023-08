Paul Janke ungewohnt ernst: "Sehe das Leben mit anderen Augen"

Hamburg/Mallorca - Der wohl ewige "Ur"-Bachelor Paul Janke (41) hat in einer Fragerunde auf seinem Instagram -Account am Wochenende ungewohnt ernste Töne angeschlagen.

Im Gegenzug solle man sich nicht immer nur auf das konzentrieren, was man nicht habe, meint Paul, der inzwischen seit einigen Jahren auf Mallorca wohnt.

Er habe einfach gelernt, dass an allererster Stelle die Gesundheit stehe, so Paul weiter. Außerdem habe er das Glück, von tollen Menschen umgeben zu sein. Und nicht nur das: "Ich habe einen Job, der mir Spaß bringt und ich DARF jeden Morgen aufstehen." Damit sei er selbst für sein Glück verantwortlich. Seiner Community gab er zudem den Tipp, einfach mit dem zufrieden zu sein, das man habe.

"Was ist für dich Zufriedenheit?", wollte ein User zunächst von ihm wissen. Und Paul antwortete: "Man braucht nicht viel, um zufrieden zu sein. Durch den Tod meiner Eltern sehe ich das Leben mit anderen Augen."

Dabei sieht man den Ex-" Kampf der Realitystars "-Kandidaten normalerweise immer mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und dazu bestens gelaunt. Doch in seinem aktuellen Q&A entschied sich Paul nun für betont ernste Fragen. Die nachdenklich gestimmten Antworten hinterlegte er dazu mit Schwarz-Weiß-Bildern.

Und auch auf die Frage, ob er eher in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wolle, antwortete Paul mit eindringlichen Worten: Dazu postete er ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er seine Stirn auf die gefalteten Hände legt, in denen ein Rosenkranz zu erkennen ist.

"Ich gucke immer nach vorne", begann der einstige Bachelor seine Antwort. Doch es gebe auch etwas in der Vergangenheit, für das er alles stehen und liegen lassen würde. "Leider kann man einige Dinge nicht ändern bzw. zurückholen...".

Doch gerade, weil er sich dessen ganz bewusst zu sein scheint, heißt es für den 41-Jährigen: "Volle Kraft voraus und das Beste draus machen."