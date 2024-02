Zieht Paul Janke bald selbst in den Dschungel? Nur wenn die Kohle stimmt...

Hamburg - Der ewige Junggeselle Paul Janke (42, " Der Bachelor ") hielt sich bislang vom Dschungelcamp fern. Am nächsten kam er dem RTL-Format im Rahmen der " Ich bin ein Star - Die Stunde danach ". Ob das wohl auch künftig so bleibt? Vielleicht.

Paul Janke (42) scheint einem Aufenthalt im Dschungel gar nicht so abgeneigt zu sein. © Screenshot/Instagram/jankepaul

Damit Janke sich der Herausforderung stellt, muss natürlich die Kohle stimmen, erklärte er jetzt RTL in einem "Bewerbungsvideo". "Wenn ich wirklich mal in den Dschungel gehen sollte, dann müsst ihr natürlich aus den Taschen ein bisschen was raus packen, damit sich das auch lohnt", so der 42-Jährige.

"Ich kann ja nicht einfach irgendwelche ekligen Sachen essen und dann bleibt nichts in der Tasche hängen."

Wie hoch die Gage dann am Ende ausfallen müsste, damit Paul Janke um goldene Sterne wetteifern würde, ließ Deutschlands vermutlich bekanntester Junggeselle dabei offen.

Sollte er dann doch mit lohnender Bezahlung antreten, ist sich der Hamburger nicht sicher, ob er den ekligen Prüfungen gewachsen wäre. "Ich weiß es gar nicht genau, ob ich es essen könnte oder ob ich mich anstellen würde wie eine Pussy. Aber das würde man dann halt sehen."



Also ein eindeutiges "Jein" vonseiten des Bachelors. Und RTL? Die sind vermutlich nicht abgeneigt, den 42-Jährigen 2025 in den australischen Dschungel zu schicken.