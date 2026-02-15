Paulina Ljubas hält es nicht mehr aus: Rückzug aus Reality-TV
Hamburg - Paulina Ljubas (29) hat im letzten Jahr an drei Reality-TV-Formaten teilgenommen. Bei "deep und deutlich" verriet die 29-Jährige, dass es vorerst die letzten waren.
Die hohen Erwartungen der Zuschauer, das Verhalten der anderen Teilnehmer, die auf sie einprasselnden Kommentare nach den Shows - für die Influencerin hat Reality-TV eine Entwicklung genommen, die sie so nicht mehr mitmachen möchte.
Bei der Talkshow zog sie zur Verdeutlichung auch gleich einen Vergleich. Bei ihrer Teilnahme an "Temptation Island" 2021 sei ihr Kuss im Pool ein "Riesen-Skandal" gewesen.
"Heute sind die Leute schon enttäuscht, wenn du nicht fremdgehst. Es muss immer krasser, immer extremer werden. Sonst langweilen die Leute sich", sagt die 29-Jährige.
Besonders die Machenschaften ihrer Kollegen gehen der Schauspielerin zunehmend auf den Senkel.
"Ich finde es schlimm, dass es mittlerweile kaum noch Leute gibt, die einfach sie selbst sind. Nach zwei, drei Tagen denke ich mir: Boah, du hast dir ein Drehbuch geschrieben, und das merkt man ja auch nach einer Zeit. Keiner ist mehr so wirklich er selber", findet sie.
Es gehe nur noch darum, wer am krassesten, am lautesten ist, wer am meisten polarisiert.
Paulina Ljubas: "Das ist das, was wirklich komplett die Batterie aussaugt"
Trotz der fortlaufenden Eskalation werde sie immer wieder überrascht. "Dadurch, dass es immer extremer wird – mit den Storys, mit den Charakteren, mit dem, was gesagt und auch gemacht wird –, denke ich mir jedes Mal: Das kann mich gar nicht mehr schockieren. Und dann sitze ich da drin und denke: Das gibt es doch nicht!", erklärt die gebürtige Gelsenkirchenerin.
Man habe nicht mehr die Möglichkeit, die Batterien aufzuladen, müsse ständig funktionieren und mit Leuten interagieren. "Du hast keine Möglichkeit zu sagen, ich brauche mal ganz kurz Zeit", kritisiert sie.
Vielleicht habe sich auch etwas in ihr verändert, dass sie es nicht mehr aushalte.
Fakt sei: "Jetzt reicht es erst mal. Ich sage nicht, dass ich es nie wieder machen wollen würde. Aber jetzt gerade, wie sich alles entwickelt hat und auch welche Welle auf einen zukommt … Was danach über Monate auf dich einprasselt, das ist das, was wirklich komplett die Batterie aussaugt", so Ljubas.
Die aktuelle Folge "deep und deutlich" könnt Ihr in der ARD-Mediathek ansehen.
Titelfoto: Instagram/paulina_ljubas