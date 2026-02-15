Paulina Ljubas hält es nicht mehr aus: Rückzug aus Reality-TV

Hamburg - Paulina Ljubas (29) hat im letzten Jahr an drei Reality-TV-Formaten teilgenommen. Bei "deep und deutlich" verriet die 29-Jährige, dass es vorerst die letzten waren.

Paulina Ljubas (29) kritisiert ihre Reality-TV-Kollegen. © Instagram/paulina_ljubas

Die hohen Erwartungen der Zuschauer, das Verhalten der anderen Teilnehmer, die auf sie einprasselnden Kommentare nach den Shows - für die Influencerin hat Reality-TV eine Entwicklung genommen, die sie so nicht mehr mitmachen möchte.

Bei der Talkshow zog sie zur Verdeutlichung auch gleich einen Vergleich. Bei ihrer Teilnahme an "Temptation Island" 2021 sei ihr Kuss im Pool ein "Riesen-Skandal" gewesen.

"Heute sind die Leute schon enttäuscht, wenn du nicht fremdgehst. Es muss immer krasser, immer extremer werden. Sonst langweilen die Leute sich", sagt die 29-Jährige.

Besonders die Machenschaften ihrer Kollegen gehen der Schauspielerin zunehmend auf den Senkel.

"Ich finde es schlimm, dass es mittlerweile kaum noch Leute gibt, die einfach sie selbst sind. Nach zwei, drei Tagen denke ich mir: Boah, du hast dir ein Drehbuch geschrieben, und das merkt man ja auch nach einer Zeit. Keiner ist mehr so wirklich er selber", findet sie.

Es gehe nur noch darum, wer am krassesten, am lautesten ist, wer am meisten polarisiert.