Video heizt Gerüchte an: Wird Dschungel-Ariel jetzt Bachelorette?

Schweiz - Von der Dschungelcamperin zur Rosenverteilerin: Sucht Ariel (22) statt Streit bald die große Liebe im TV?

Ariel (22) sorgte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL+ für viel Zündstoff. © RTL / Hintergrund KI-generiert

Das zumindest lässt ein aktuelles Video auf Instagram vermuten, das im Netz gerade für ähnlich viel Gesprächsstoff sorgt wie Ariels polarisierender Auftritt im australischen Dschungel.

Mit den Worten "Guess who's back" (zu Deutsch: "Ratet, wer zurück ist") kündigt der Clip die neue Staffel der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette" an. Darin zu sehen: eine zierliche Frau mit langen blonden Haaren, die nicht nur eine rote Rose in der Hand hält, sondern auch auffällige Tattoos am Körper trägt.

Ein Schriftzug mit einem geschwungenen E und eine unübersehbare Tätowierung am Knöchel fallen Fans dabei sofort ins Auge. Denn: Sie scheinen exakt mit den Tattoos der Ex-Camperin übereinzustimmen und könnten Ariel als neue Schweizer Bachelorette enttarnen.

"Das ist 1000 Prozent Ariel", ist sich eine Userin sicher und erntet in den Kommentaren Zustimmung von zahlreichen anderen Nutzern, die die Baslerin auch anhand der Silhouette erkennen wollen.

Die Reaktionen auf die mutmaßliche neue Rosenverteilerin fallen allerdings genauso aus wie das Echo auf Ariels Dschungel-Auftritt: zwiegespalten.