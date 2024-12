19.12.2024 10:22 2.196 Peinliche Panne: Ungewollte Einblicke bei Justin Timberlake

Bei einem Konzert in Tennessee saß der Tragegurt bei Justin Timberlake etwas ungünstig, was die Fans in Aufregung versetzte.

Von Isabel Klemt

Nashville (USA): Justin Timberlake (43) ist derzeit mit seiner "The Forget Tomorrow World Tour" weltweit unterwegs. Bei einem Konzert im US-Bundesstaat Tennessee saß jedoch der Tragegurt etwas ungünstig, was dazu führte, dass die Fans mehr zu sehen bekamen, als dem Popstar lieb war. Der Sicherheitsgurt von Justin Timberlake (43) saß enger als gewollt und betonte seinen Genitalbereich. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/Jettymay Bei seiner spektakulären Bühnenshows trug Timberlake wie gewohnt einen Sicherheitsgurt, der mit zwei Seilen an der Decke befestigt war, um ihn im Falle eines Sturzes zu schützen. Doch während des Auftritts stellte sich heraus, dass der Gurt viel enger geschnallt war als üblich. Dies führte dazu, dass eine ungewollte Ausbeulung im Genitalbereich des Popstars besonders betont wurde. Promis & Stars "Alarm für Cobra 11"-Star nach monatelanger Verletzung wieder fit: Neue Folgen im Januar! Die Situation blieb nicht unbemerkt: Eine TikTokerin filmte den Moment und postete das Video sofort auf der Plattform. Innerhalb von wenigen Stunden verbreitete sich das Video rasant und ging viral Der Vorfall löste eine Welle von witzigen Kommentaren aus, in denen sich die Nutzer über die unerwartet unvorteilhafte Situation des Popstars amüsierten. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich das Video rasant in den sozialen Medien und erreichte unzählige Menschen. Auf TikTok verzeichnete der Clip mehr als acht Millionen Views.

