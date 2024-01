Peter Kloeppel zählt auf ihre Hilfe: Fahren ihn bald Roboter zum Tennisplatz?

RTL-Nachrichtenchef Peter Kloeppel (65) kann sich eine persönliche Unterstützung durch Roboter im hohen Alter durchaus vorstellen. © Oliver Berg/dpa

"Künstliche Intelligenz und Roboter werden in den kommenden Jahren immer mehr unser Leben bestimmen - und es auch einfacher machen", sagte der 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn mir also ein Roboter - in vielleicht 30 Jahren - aus dem Lesesessel hochhilft und mich dann zum Tennisplatz fährt, hätte ich damit kein Problem - solange er nicht auch noch für mich den Schläger schwingen will."

In der Reihe "Peter Kloeppel durchleuchtet" geht der Journalist am Donnerstag um 20.15 Uhr auf RTL der Frage nach: "Was läuft schief in Deutschland?"

In der abendfüllenden Reportage geht es vor allem um Fachkräftemangel und Bürokratie-Dschungel. Der Film stellt aber auch mögliche Auswege aus der Krise vor.