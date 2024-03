Pia Tillmann bereut selbst gesetzte "Deadline": "Dumm, dass ich das nicht gemacht hab"

Pia Tillmann (36) und Zico Banach (33) freuen sich derzeit auf ihr erstes gemeinsames Kind. © Instagram/piatillmann

Pia meldet sich auf ihrem Instagram-Kanal täglich bei ihren mehr als 600.000 Followern und versorgt ihre Community zurzeit fleißig mit Updates zu ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft.

Die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin soll laut errechnetem Termin schon Ende März zum zweiten Mal Mutter werden, beruflich ist die Kölnerin zurzeit aber noch voll eingespannt, wie sie am Donnerstag in ihrer Story verriet.

So nimmt Pia gegenwärtig noch Termine wahr, während andere Frauen in ihrem Schwangerschaftsstadium längst die Füße hochgelegt haben und sich wohl ausschließlich auf die Geburt ihres Sprösslings vorbereiten.

"Ich hab mir ja selber die 'Deadline' gesetzt, normalerweise sind werdende Mütter in meinem Stadium schon längst im Mutterschutz, aber mit Selbstständigkeit und so ist das ja immer so ein anderes Ding", hatte die 36-Jährige ihren Fans erklärt, während sie gleichzeitig auf ihren letzten Arbeitstag hinfieberte, der am kommenden Freitag anstehe.

"Dann hab ich vorerst vier Wochen frei", freute sich die ehemalige "Sommerhaus"-Teilnehmerin.